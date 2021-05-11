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Белого медведя заметили во время прогулки по якутскому поселку

Общество
Белого медведя заметили во время прогулки по якутскому поселку
pixabay.com  /  358611

Якутск, 11 мая. Белый медведь нанес визит в поселок Джебарики-Хая Томпонского района в Якутии.

Местные жители сообщили, что хозяин леса разгуливал по улицам и даже прилег отдохнуть около одного из домов, сообщает телеканал «Якутия 24».

Министерство экологии Якутии проводит ВКС, после чего будут приняты необходимые меры, в частности, хищник будет отловлен. Дальнейшую судьбу краснокнижного животного будут решать сообща федеральный Росприроднадзор и Совет зоопарков России. Жители предположили, что именно этот медведь был замечен в середине апреля на автодороге «Яна» почти в 700 километрах от побережья Северного Ледовитого океана.

Недавно туристы на Курилах тоже повстречались с медведем, но бурым. Он шел за ними часть маршрута и не желал уходить, испугавшись лишь жужжащего квадрокоптера. После появления устройства медведь нехотя ушел по склону.

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