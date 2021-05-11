Садоводам посоветовали неожиданное место для посадки огурцов

Москва, 11 мая. Если места на участке катастрофически не хватает, а рассады получилось с избытком, то может выручить старая бочка.

Ее нетрудно разместить в каком-нибудь уголке, например, в теплице. При этом для посадки бочку достаточно заполнить наполовину или на одну треть — много субстрата огурцам не требуется, передает «АиФ».

Для этого нужно распилить ее на две или три части, но нужно проследить, чтобы ни одна часть не имела дна. В такой конструкции легко добиться большой плотности субстрата, а металл во время нагревания будет отдавать тепло корневой системе огурцов. Однако нужно следить, чтобы бочка была из-под сока, а не из-под горюче-смазочных материалов, в которой нельзя выращивать растения.

Недавно садоводам назвали самые благоприятные числа мая для посадки лука и огурцов. Согласно лунному календарю, это нужно делать на ущербную Луну.