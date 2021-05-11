Российские водители начали экономить на автосервисах во время пандемии

Москва, 11 мая. Аналитики компании Gruzdev Analyze выяснили, что в период кризиса россияне стали экономить на обслуживании машин. Из-за этого на российских дорогах появилось много неисправных авто

Откладывать поездку в автосервис до последнего будут 39% опрошенных в марте 2021 года автолюбителей. Чаще всего водители в России экономят на тюнинге и аксессуарах (65% респондентов), колесах и дисках (35%) и кузовных проблемах (28%).

Владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев отметил, что тенденция крайне опасна. Водители, выбирая дешевые детали, подвергают опасности себя и окружающих, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что сотрудники пунктов государственного технического осмотра (ГТО) стали уделять больше внимания состоянию колес. Поэтому даже незначительные несоответствия могут вызвать проблемы.