Численность населения Китая по итогам переписи составила 1,41 млрд человек

Пекин, 11 мая. Население КНР по итогам общенациональной переписи составило 1,41 миллиарда человек. Об этом говорится в соответствующем докладе ведомства Китая.

Население Китая в минувшем году увеличилось на 0,83 процента — до 1,41178 миллиарда человек, свидетельствуют данные Госстата КНР. Это на 72,06 млн (5,38%процента) больше по сравнению с 2010 годом.

Согласно статистике, в стране проживают примерно 723,34 миллиона мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35 процента населения — люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% — от 60 лет. Доля детей до 14 дети составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89. Данный показатель на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году.

Накануне сообщалось, что миллионы китайцев в TikTok пришли в восторг от парада Победы в Москве. Китайские пользователи восторгались масштабным мероприятием.