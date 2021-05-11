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Названы способы не переплачивать за кредит при покупке авто

Общество
Названы способы не переплачивать за кредит при покупке авто
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 11 мая. Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко назвала способы не переплачивать за купленный в кредит автомобиль.

По словам эксперта, при покупке авто можно внести большой первоначальный взнос, чтобы сумма оставшихся платежей заметно уменьшилась и сократился размер переплаты банку. Также поможет досрочное погашение кредита.

«Кроме того, досрочное погашение положительно влияет на репутацию заемщика и, если ежемесячно выплачивать больше фиксированной суммы платежа, банк может предложить клиенту перекредитоваться, то есть перевести его на более выгодные условия. Например, сниженная ставка по кредиту или пролонгация срока использования средств», — цитирует Тимченко агентство «Прайм».

Кроме того, следует внимательно изучить условия предоставления кредита и остановиться на более выгодном варианте без ежемесячных комиссий за внесение платежа, подчеркнула эксперт. Обычно такая комиссия составляет 1-1,5% и по итогам срока использования заемных средств может достигнуть ощутимой суммы.

Тимченко напомнила, что банки предлагают различные бонусы повышения лояльности для уже существующих клиентов. Поэтому особое внимание стоит обратить на предложения банков, в которых автомобилист получает зарплату или пенсионные начисления.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас заявила, что досрочное погашение задолженностей в начале срока кредитования поможет произвести перерасчет процентов и уменьшение переплат. Однако в конце срока кредитования досрочное погашение сэкономить средства не поможет.

кредиты автомобили
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