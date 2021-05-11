Роспотребнадзор назвал способ защиты от бессимптомных носителей COVID-19

Москва, 11 мая. Бессимптомные носители COVID-19 представляют опасность для окружающих, потому что способны заразить большое количество человек, предупредили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус еще не побежден, отметила врач-инфекционист Наталья Пшеничная. Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от каждого. Расслабляться и забывать о выполнении санитарных правил нельзя.

«Ряд исследований подтверждает, что бессимптомные носители инфекции могут быть источником заражения. Количество вируса у таких людей иногда даже выше, чем у тех, кто уже имеет клинические проявления заболевания. И как раз ношение масок в общественных местах защищает от таких бессимптомных носителей», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора в беседе с «Российской газетой».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) недавно назвали Сан-Марино первым государством в Европе, победившим коронавирус. Помогла ему в этом вакцина «Спутник V».