Совбез РФ обвинил США в вовлечении других стран в создание биооружия

Москва, 11 мая. США навязывают другим странам исследовательские программы по разработке биологического оружия, заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

Вашингтон подталкивает союзников к исполнению в рамках совместных программ обязательств, которые декларируются как «миролюбивые», рассказал Аверьянов. Эта деятельность, по его словам, реализуется «через жесткое навязывание» по направлениям: «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», «Совместное сокращение угроз» и «Совместные биологические обязательства».

Аверьянов подчеркнул, что во многих государствах мира США и их союзники по НАТО в последние годы значительно активизировали биологические исследования.

«Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ, исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — цитирует Аверьянова РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Киев готовит провокации, чтобы спровоцировать масштабные боевые действия на территории Крыма. По его словам, на Украине созданы центры для подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые могут быть задействованы в террористических актах на территории России и других государств.