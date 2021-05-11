Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 05:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:11
Общество
Роспотребнадзор назвал способ защиты от бессимптомных носителей COVID-19
05:09
Армия
Совбез РФ обвинил США в вовлечении других стран в создание биооружия
05:00
Шоу-бизнес
Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!
04:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу
04:47
Общество
Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки
04:47
Общество
ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
04:45
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в лесу на Камчатке пенсионерку
04:40
Происшествия
Взрыв бензовоза в ЮАР унес жизни семи человек
04:34
Политика
Песков: Россия никак не связана с хакерской атакой на Colonial Pipeline
04:29
Происшествия
Два водителя пострадали в жестком столкновении автобуса и маршрутки на Сахалине
04:26
Экономика
Проще переехать: Литву ожидает транзитный кризис
04:25
Общество
Камикадзе: соцсети раскритиковали слова экс-адмирала ВМС США о конфликте с РФ
04:20
Политика
ХАМАС дал Израилю два часа на отвод военных от мечети Аль-Акса
04:19
Экономика
Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России
04:00
Украина
Экс-депутат Рады Олейник призвал Россию «вновь освободить Украину от фашизма»
03:56
Происшествия
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой
03:56
Общество
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке
03:47
Происшествия
Пропавшего 9 мая мужчину нашли мертвым в Пензе
03:46
Общество
Названы пять основных признаков гормонального сбоя
03:34
Армия
Немецкий журналист высоко оценил парад Победы в Москве
Все новости

Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу

Шоу-бизнес
Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лос-Анджелес, 11 мая. Телеведущая Опра Уинфри и герцог Сассекский запустят шоу, посвященное проблемам с психическим здоровьем. Многосерийный проект получил название «Я, которого вы не видите».

Документальный сериал дебютирует на Apple TV+ 21 мая. Он будет включать в себя эпизоды с участием спортсменов и звезд. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сейчас существует необходимость заменить жалость, окружающую тему психического здоровья, мудростью, состраданием и честностью. Наш сериал направлен на то, чтобы начать этот важный разговор», — сказала Уинфри.

Согласно информации из источника, принц Гарри и Опра Уинфри станут соавторами и займут посты исполнительных продюсеров. В сериале также снимутся такие звезды как певица Леди Гага и актриса Гленн Клоуз.

«Большинство из нас несет в себе какую-то форму неразрешенной травмы, потери или горя, которая ощущается и является очень личной. Тем не менее, последний год показал нам, что мы все вместе участвуем в этом деле, и я надеюсь, что этот сериал покажет, что есть сила в уязвимости, связь в сочувствии и сила в честности», — заявил герцог Сассекский.

Ранее стало известно, что принцы Уильям и Гарри не будут вместе выступать на открытии памятника принцессе Диане. Инсайдер утверждает, что каждый из братьев будет готовить текст самостоятельно.

принц гарри меган маркл опра уинфри
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 220659 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 155162 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 102434 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 40694 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 34198 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Шоу-бизнес / Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу
Рейтинг@Mail.ru