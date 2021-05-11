Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу

Лос-Анджелес, 11 мая. Телеведущая Опра Уинфри и герцог Сассекский запустят шоу, посвященное проблемам с психическим здоровьем. Многосерийный проект получил название «Я, которого вы не видите».

Документальный сериал дебютирует на Apple TV+ 21 мая. Он будет включать в себя эпизоды с участием спортсменов и звезд. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сейчас существует необходимость заменить жалость, окружающую тему психического здоровья, мудростью, состраданием и честностью. Наш сериал направлен на то, чтобы начать этот важный разговор», — сказала Уинфри.

Согласно информации из источника, принц Гарри и Опра Уинфри станут соавторами и займут посты исполнительных продюсеров. В сериале также снимутся такие звезды как певица Леди Гага и актриса Гленн Клоуз.

«Большинство из нас несет в себе какую-то форму неразрешенной травмы, потери или горя, которая ощущается и является очень личной. Тем не менее, последний год показал нам, что мы все вместе участвуем в этом деле, и я надеюсь, что этот сериал покажет, что есть сила в уязвимости, связь в сочувствии и сила в честности», — заявил герцог Сассекский.

Ранее стало известно, что принцы Уильям и Гарри не будут вместе выступать на открытии памятника принцессе Диане. Инсайдер утверждает, что каждый из братьев будет готовить текст самостоятельно.