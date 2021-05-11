Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки

Москва, 11 мая. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении закрыть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале из-за шутки телеведущего Ивана Урганта.

В апреле Жириновский сообщил о предстоящей смене лидера КПРФ, которым должен был стать Юрий Афонин, а не Геннадий Зюганов. Ургант напомнил о давних взаимоотношениях политиков, сравнив их «с семейной парой». Он привел в пример полки в плацкартном вагоне поезда, «которые все время рядом, но никак не могут соединиться», передает Sobesednik.ru.

«(Вечерний. — Прим. ред.) Ургант» передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем», — сказал политик.

В конце апреля Зюганов был переизбран председателем ЦК КПРФ. По словам пресс-секретаря Александра Ющенко, никто не проголосовал против и не воздержался.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о смене руководства коммунистической партии. Председатель либерал-демократической партии 14 апреля сказал, что на ближайшем съезде КПРФ примет решение о смене лидера. Им якобы станет зампредседателя ЦК политического объединения Юрий Афонин, а Зюганов добровольно откажется от высокого поста.