ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Москва, 11 мая. Центробанк разрабатывает законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет посредников или кибермошенников сумму после обращения пострадавших.

Замначальника департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев отметил, что подобные дела в Англии разбираются с «вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы», а присутствие на заседаниях суда сторон истца и ответчика не обязательно.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — сообщил газете «Известия» Сычев.

Замначальника департамента информбезопасности регулятора уточнил, что речь идет о возможности вынесения по делу о возврате средств заочного решения.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали о трех распространенных способах кражи денег с банковских карт россиян. Одним из самых часто применяемых и опасных в ведомстве назвали хищение средств со счетов граждан с помощью направляемых в банки распоряжений о перечислении денег на подконтрольные мошенникам счета.