Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 05:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:11
Общество
Роспотребнадзор назвал способ защиты от бессимптомных носителей COVID-19
05:09
Армия
Совбез РФ обвинил США в вовлечении других стран в создание биооружия
05:00
Шоу-бизнес
Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!
04:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу
04:47
Общество
Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки
04:47
Общество
ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
04:45
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в лесу на Камчатке пенсионерку
04:40
Происшествия
Взрыв бензовоза в ЮАР унес жизни семи человек
04:34
Политика
Песков: Россия никак не связана с хакерской атакой на Colonial Pipeline
04:29
Происшествия
Два водителя пострадали в жестком столкновении автобуса и маршрутки на Сахалине
04:26
Экономика
Проще переехать: Литву ожидает транзитный кризис
04:25
Общество
Камикадзе: соцсети раскритиковали слова экс-адмирала ВМС США о конфликте с РФ
04:20
Политика
ХАМАС дал Израилю два часа на отвод военных от мечети Аль-Акса
04:19
Экономика
Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России
04:00
Украина
Экс-депутат Рады Олейник призвал Россию «вновь освободить Украину от фашизма»
03:56
Происшествия
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой
03:56
Общество
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке
03:47
Происшествия
Пропавшего 9 мая мужчину нашли мертвым в Пензе
03:46
Общество
Названы пять основных признаков гормонального сбоя
03:34
Армия
Немецкий журналист высоко оценил парад Победы в Москве
Все новости

ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников

Общество
ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 11 мая. Центробанк разрабатывает законопроект, позволяющий автоматически блокировать переведенную на счет посредников или кибермошенников сумму после обращения пострадавших.

Замначальника департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев отметил, что подобные дела в Англии разбираются с «вполне понятным закрытым перечнем доказательной базы», а присутствие на заседаниях суда сторон истца и ответчика не обязательно.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — сообщил газете «Известия» Сычев.

Замначальника департамента информбезопасности регулятора уточнил, что речь идет о возможности вынесения по делу о возврате средств заочного решения.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали о трех распространенных способах кражи денег с банковских карт россиян. Одним из самых часто применяемых и опасных в ведомстве назвали хищение средств со счетов граждан с помощью направляемых в банки распоряжений о перечислении денег на подконтрольные мошенникам счета.

центробанк мошенничество цб рф
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 220659 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 155162 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 102434 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 40694 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 34198 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Общество / ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Рейтинг@Mail.ru