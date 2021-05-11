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Спасатели нашли заблудившуюся в лесу на Камчатке пенсионерку

Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в лесу на Камчатке пенсионерку
 /  Ольга Шпак

Петропавловск-Камчатский, 11 мая. В пригороде, в районе Радыгино, пожилая женщина заблудилась и обратилась за помощью к спасателям. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

В ходе поисково-спасательной операции задействовали дроны, с помощью которых осматривали зону поиска. Спасатели постоянно держали связь с 58-летней женщиной с помощью телефона, также ей подавали звуковые сигналы. Но пенсионерка совсем не ориентировалась на местности и не смогла описать неизвестный район.

Отыскал потерявшуюся гражданку, автолюбитель, который случайно проехал мимо нее. Он сопроводил женщину до спасателей для дальнейшей транспортировки в город. Теперь ее здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напомнили, что не стоит заходить в лес, даже при обычной прогулке, если к этому нет должной подготовки. Аналогичные случаи в Камчатском крае не редкость. В особенности в теплые дни.

Ранее под Красноярском спасли семью с ребенком, которая потерялась во время сплава. Семь часов продолжалась операция, в ходе которой производились поиски пропавших.

россия лес петропавловск-камчатский
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