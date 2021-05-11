Взрыв бензовоза в ЮАР унес жизни семи человек

Претория, 11 мая. Минимум семь человек скончались и примерно 30 пострадали от взрыва бензовоза в ЮАР.

Сообщается, что образовалось ДТП из нескольких машин, после чего бензовоз, ставший участником аварии, взорвался и оказался охвачен огнем. Происшествие произошло в провинции Квазулу-Натал. На данный момент пожарные потушили несколько машин. Некоторые данные утверждают, что в аварии был и автобус.

«Пожарным удалось локализовать большую часть пожара от взрыва. Большая часть огня была потушена. Однако из бензовоза все еще идет дым», — сказал сотрудник медицинской помощи.

Недавно сообщалось о страшной аварии под Пензой. Фура столкнулась с автобусом на 651-м километре федеральной трассы «Урал». В результате происшествия погибла несовершеннолетняя девочка.