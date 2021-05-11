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Песков: Россия никак не связана с хакерской атакой на Colonial Pipeline

Политика
Песков: Россия никак не связана с хакерской атакой на Colonial Pipeline
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

, 11 мая. Российская сторона не имеет никакого отношения к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что к инциденту Россия не имеет никакого отношения. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что связанная с атакой вирусная программа может "находиться в России".

Песков также ответил на вопрос о том, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном. По его словам, США уже долгие годы отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности.

сша песков кибератака
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