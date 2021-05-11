Два водителя пострадали в жестком столкновении автобуса и маршрутки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 мая. В результате ДТП автобуса с маршруткой, пострадали водители, которые находились в транспортных средствах. Пассажиров не было в салонах в момент аварии.

Сообщается, что кабины автобуса и маршрутки были сильно смяты. Автобус лишился стекла, а панель, которая находится под ним, вывернуло. У маршрутки оказался сильно помят кузова, а стекло осталось на месте.

Авария произошла утром, 11 мая. Виадук временно перекрыли. На место ДТП прибыли работники экстренных служб. Детали аварии устанавливаются.

Недавно сообщалось, что побережье Владивостока усеяно живой рыбой. Водных животных прибило волнами. Вероятно, что это килька или мойва. Горожане утверждают, что они собирали и жарили ее прямо на берегу.