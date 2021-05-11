Проще переехать: Литву ожидает транзитный кризис

Вильнюс, 11 мая. Клайпедский порт планирует сменить курс на Украину и Турцию, но для этого ему придется переехать в район Черного моря, что невозможно с географической точки зрения.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил дальнейшие перспективы крупнейшего литовского порта. Об этом сообщает портал Baltnews.

«Если Литва перебазирует этот порт на Черное море, она легко сможет решить эту проблему и выйти на рынки Украины и Турции. Все, кто придумывает эти инициативы, к сожалению, плохо понимают, что география — это не просто наука, а еще и действительность», — рассказал Колташов.

Он считает, что еще один вариант — это транзит через польскую территорию, поскольку Россия и Белоруссия могут забрать весь евразийский поток. Однако это существенно увеличит транспортные расходы.

Здесь нельзя рассчитывать на то, что страны, в отношении которых велась недружественная политика, будут пропускать к Литве еще потоки товаров. Литве стоит приготовиться к тому, что она будет терять нагрузку для порта», — подытожил эксперт.

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