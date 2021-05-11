Камикадзе: соцсети раскритиковали слова экс-адмирала ВМС США о конфликте с РФ

Москва, 11 мая. Столкновения в Черном море между солдатами Москвы и Киева возможны в случае обострения отношений. Об этом заявил экс-адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Бывший военнослужащий через свою статью в Bloomberg рассказал, что при конфронтации между Россией и Украиной последним не стоит ждать помощи от США и НАТО. Однако пользователи соцсетей Facebook и «Вконтакте» не оценили размышлений Ставридиса. Об этом сообщает Regnum.

«Адмирал, судя по всему, в глубочайшем маразме. Нападение на корабли расценивается однозначно любой страной мира — война. Начать войну с ядерной державой — признак слабоумия…» — добавил Виктор К.

Галина П. подчеркнула, что потенциальная Третья мировая война станет последней для всего человечества. Она считает, что США не смогут просто пересидеть конфликт за океаном.

«Так давайте уже, весь мир ждет, это будет последнее, что вы сделаете. Далее вы просто перестанете существовать как государство и во всем мире наконец настанет мир!» — написал Владимир С.

Евгений С. добавил, что если пара-тройка кораблей Соединенных Штатов будут потоплены, то не стоит потом удивляться, почему это произошло. Еще один пользователь считает, что экс-адмирал не продумал последствия.

«Знатный тролль!!! Он же знает, что гиперзвуком (с ядерным зарядом. — Прим. ФАН) будет уничтожено то место, откуда пришел приказ о нападении!!!» — написал Александр Ц.

Ранее американское издание The National Interest рассказало, чем российский флот опасен для вооруженных сил США.