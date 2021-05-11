ХАМАС дал Израилю два часа на отвод военных от мечети Аль-Акса

Тель-Авив, 11 мая. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» предъявило Израилю ультиматум, потребовав в течение двух часов вывести из района мечети Аль-Акса своих солдат.

Представитель движения Абу Обайда отметил, что в противном случае израильская сторона «дождется» ответа.

«Если противник не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, пусть дождутся нашего ответа в течение двух часов», — цитирует Абу Обайда РИА Новости.

Обстановка в регионе вновь обострилась после решения городского окружного суда Иерусалима расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов. В городе произошли столкновения, после чего палестинские группировки и Израиль обменялись серией ударов.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской группировки ХАМАС 9 мая. При обстрелах израильской территории никто не пострадал.