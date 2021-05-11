Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России

Москва, 11 мая. Обеспеченность всех запасов нефти при текущей добыче в России составляет 59 лет, природного газа — на 103 года. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Министр уточнил, что «это общий баланс по больнице». Но в России есть месторождения, «которые высвобождаются», другие полную нагрузку еще не получили.

«В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — подчеркнул в интервью газете РБК Козлов.

По его словам, себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти удерживать непросто, так как «подпирает стоимость конечного продукта», а иностранные партнеры не дают возможности использовать определенные технологии.

Козлов подчеркнул, что разработка технологий способствует созданию в России новых рабочих мест. Он также уточнил, что государство помогает компаниям, беря на себя часть обязательств, в том числе по геологоразведочным работам.

Ранее эксперты заявили, что недостаток вложений в нефтяную отрасль может привести к повышению стоимости черного золота до 100 долларов за баррель. Объем инвестиций снижается с 2015 года.