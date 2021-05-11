Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой

Пенза, 11 мая. Пензенские полицейские задержали водителя фуры, который является виновником ДТП с автобусом. В результате аварии погибла девушка.

Согласно информации регионального следственного управления СКР, мужчина 1947 года рождения управлял грузовиком Renault. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус ПАЗ во время высадки пассажиров. Инцидент произошел на 350-м км федеральной трассы «Урал». Различные травмы получили восемь человек. Погибла 15-летняя девочка.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время он (водитель фуры. — Прим. ФАН) задержан», — рассказали в ведомстве.

Однако в пресс-службе губернатора Пензенской области уточнили, что после ДТП были госпитализированы девять человек, среди которых трое детей. В прокуратуре отметили, что рейсовый автобус выехал из Пензы в Кижеватово.

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