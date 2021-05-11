Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 05:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:11
Общество
Роспотребнадзор назвал способ защиты от бессимптомных носителей COVID-19
05:09
Армия
Совбез РФ обвинил США в вовлечении других стран в создание биооружия
05:00
Шоу-бизнес
Александр Песков о режиссере Георгии Шенгелии: Он настоящий лидер на площадке!
04:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Опра Уинфри планируют выпустить шоу
04:47
Общество
Жириновский пригрозил закрыть шоу «Вечерний Ургант» из-за шутки
04:47
Общество
ЦБ планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников
04:45
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в лесу на Камчатке пенсионерку
04:40
Происшествия
Взрыв бензовоза в ЮАР унес жизни семи человек
04:34
Политика
Песков: Россия никак не связана с хакерской атакой на Colonial Pipeline
04:29
Происшествия
Два водителя пострадали в жестком столкновении автобуса и маршрутки на Сахалине
04:26
Экономика
Проще переехать: Литву ожидает транзитный кризис
04:25
Общество
Камикадзе: соцсети раскритиковали слова экс-адмирала ВМС США о конфликте с РФ
04:20
Политика
ХАМАС дал Израилю два часа на отвод военных от мечети Аль-Акса
04:19
Экономика
Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России
04:00
Украина
Экс-депутат Рады Олейник призвал Россию «вновь освободить Украину от фашизма»
03:56
Происшествия
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой
03:56
Общество
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке
03:47
Происшествия
Пропавшего 9 мая мужчину нашли мертвым в Пензе
03:46
Общество
Названы пять основных признаков гормонального сбоя
03:34
Армия
Немецкий журналист высоко оценил парад Победы в Москве
Все новости

Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой

Происшествия
Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой
Федеральное агентство новостей

Пенза, 11 мая. Пензенские полицейские задержали водителя фуры, который является виновником ДТП с автобусом. В результате аварии погибла девушка.

Согласно информации регионального следственного управления СКР, мужчина 1947 года рождения управлял грузовиком Renault. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус ПАЗ во время высадки пассажиров. Инцидент произошел на 350-м км федеральной трассы «Урал». Различные травмы получили восемь человек. Погибла 15-летняя девочка.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время он (водитель фуры. — Прим. ФАН) задержан», — рассказали в ведомстве.

Однако в пресс-службе губернатора Пензенской области уточнили, что после ДТП были госпитализированы девять человек, среди которых трое детей. В прокуратуре отметили, что рейсовый автобус выехал из Пензы в Кижеватово.

Ранее уличная камера сняла жуткие кадры наезда на пешехода в Петербурге. Инцидент произошел на пересечении улиц Пестеля и Моховой. Видно, что машина сбивает человека, тело которого от страшного удара отлетает в сторону на несколько метров.

дтп фура авария пенза задержание
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 220659 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 155162 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 102434 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 40694 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 34198 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Происшествия / Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Пензой
Рейтинг@Mail.ru