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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке

Общество
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Петропавловск-Камчатский, 11 мая. Подземные толчки силой 5,1 балла по шкале Рихтера зарегистрированы во вторник утром на востоке Камчатки.

Сообщение об этом появилось на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмоактивности залегал в горной местности в 70 километрах от села Мильково. Очаг находился под землей на глубине 200 километров. По информации МЧС России, подземные толчки в поселениях не ощущались.

Недавно на Аляске специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Пострадавших также нет. Очаг залегал на глубине около одного километра от поверхности.

землетрясение камчатка сейсмологи
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