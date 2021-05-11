Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 11 мая. Подземные толчки силой 5,1 балла по шкале Рихтера зарегистрированы во вторник утром на востоке Камчатки.

Сообщение об этом появилось на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмоактивности залегал в горной местности в 70 километрах от села Мильково. Очаг находился под землей на глубине 200 километров. По информации МЧС России, подземные толчки в поселениях не ощущались.

Недавно на Аляске специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Пострадавших также нет. Очаг залегал на глубине около одного километра от поверхности.