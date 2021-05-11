Пропавшего 9 мая мужчину нашли мертвым в Пензе

Пенза, 11 мая. Спасатели прекратили поиски мужчины, пропавшего в Пензе 9 мая. Вечером следующего дня было найдено его тело.

Информацию об обнаружении сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Штаб волонтеров развернули в Дальнем Арбекове, рядом с лесом в районе улицы Ладожской.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – передали спасатели.

Розыск 38-летнего мужчины был объявлен 10 мая. Информации о причинах смерти жителя нет. Правоохранители происшествие пока не комментировали.

Недавно курганские полицейские завершили поиски пропавшей школьницы. Девочку нашли, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.