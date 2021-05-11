Названы пять основных признаков гормонального сбоя

Москва, 11 мая. Врач-эндокринолог Ирина Милонова назвала пять основных признаков гормонального сбоя в организме человека.

О гормональном дисбалансе может говорить тахикардия. Этот симптом может оказаться последствием серьезных проблем со здоровьем, подчеркнула врач.

«Это учащенное сердцебиение, которое возникает только при проблемах с функцией щитовидной железы. Поэтому, если вы вдруг слышите биение собственного сердца, чего не должно быть, впору задуматься о походе к врачу», — цитирует «Вечерняя Москва».

Другим типичным признаком недуга является набор веса даже при активной физической нагрузке. Кроме того, признаками гормонального сбоя специалист назвала нарушение менструального цикла у женщин и эректильную дисфункцию у мужчин, доброкачественные образования в зависящих от функции гипофиза и щитовидной железы органах, высыпания и выпадение волос.

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