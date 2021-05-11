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Немецкий журналист высоко оценил парад Победы в Москве

Армия
Немецкий журналист высоко оценил парад Победы в Москве
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 мая. Корреспондент Welt Кристоф Ваннер побывал в Москве и оценил прошедший 9 мая парад Победы, отметив мощь российской армии.

Немецкое издание назвало парад «внешнеполитическим посланием». Мероприятие журналисты посчитали грандиозным, а военную силу России «сильнейшим аргументом» президента РФ Владимира Путина.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что некоторые военнослужащие, принимавшие участие в параде Победы на Красной площади, по окончании мероприятия были награждены ведомственными медалями Минобороны РФ. Награждение проводил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко.

москва вооружение парад победы
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