Турецкие доктора объяснили связь здоровья сердца с рационом

Москва, 11 мая. Здоровье сердца и сосудов напрямую зависит от качества продуктов питания. Если человек будет соблюдать безопасную диету, то он сможет успешно бороться с давлением и холестерином.

Во время пандемии многие люди стали намного меньше двигаться, что повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Частично исправить эту ситуацию поможет правильно подобранный рацион. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В программе присутствуют овощи и фрукты, которые вы выбираете в зависимости от сезона, фасоль и другие бобовые. Полезные жиры, такие как нежирное мясо и рыба, нежирные или обезжиренные молочные продукты, оливковое масло, цельнозерновые продукты также, можно сказать, друзья вашего сердца», — рассказал доктор Билал Бозтосун.

Он также не рекомендует использовать продукты в пакетах. Вредной считается и еда, срок годности которой увеличивается за счет различных добавок. Среди опасных для сердца продуктов профессор Билал выделил сахар, соль, красное мясо и обработанные углеводы. Обязательно следует избегать трансжиров, которые есть в чипсах, выпечке, алкоголе и фаст-фуде.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать заболевания сердца.