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Донбасс — Россия: соцсети отреагировали на День Победы в Донбассе

Общество
Донбасс — Россия: соцсети отреагировали на День Победы в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 11 мая. В ДНР у мемориального комплекса Саур-Могила отметили День Победы. Пользователи ВКонтакте были впечатлены празднованием, на котором собрались тысячи жителей Донбасса.

Пользователи отметили, что для ЛДНР 9 Мая — особенный праздник, который отмечается не так, как другие регионы постсоветского пространства, ведь Донбасс и сейчас воюет с «той же нечистью». Об этом сообщает Regnum.

«Донбасс не сдаётся! И не надо тут ныть, насколько всё подорожает и зачем нам всё это. Россия, при выборе набитого брюха или не предать своих, всегда выбирает второе!» — отметил Сергей Г.

Один из пользователей добавил, что в Донбассе живет действительно русский народ, который Россия не бросит. Также он пожелал жителям мира и скорейшего разрешения конфликта.

«Донбасс — Россия! Фашисты будут уничтожены! Победа будет за нами! Мирного неба над головой!» — написал Александр Ф.

Еще один комментатор считает, что ЛДНР должны войти в состав России. Местные жители многократно доказывали это кровью.

Ранее стало известно, что российские офицеры совершили авто-мотопробег дорогами памяти из Москвы во Ржев.

донбасс соцсети день победы 9 мая саур-могила лднр
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