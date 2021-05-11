Мертвая петля на «Ниве» едва не закончилась трагедией под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 мая. Каскадер-любитель из Ленинградской области решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив мертвую петлю на отечественной «Ниве», однако трюк чуть не закончился трагедией.

Молодые люди соорудили в садоводстве неподалеку от Южного кладбища в Ленобласти башню из покрышек, высота которой сопоставима с небольшим домом, пишут «Невские новости». Видео, несмотря на провал, получилось достаточно эффектным.

«Я стартовал вообще без сцепления. Просто втыкаю вторую, кручу стартер, но не вывели провода, так как не мог дотянуться до них. Вырвало ковш, колесам был полный ***. Болит лопатка и виски», — рассказал каскадер-любитель Евгений Чеботарев.

После неудачного, но эпичного приземления любитель острых ощущений вышел из салона живым, однако он получил достаточно ушибов и мелких ссадин. Машина восстановлению уже не подлежит.

Недавно в небе над Ленобластью летчик нарисовал сердце в честь Дня Победы. Видеозапись с маневрами опубликовала пресс-служба правительства региона. Самолет сначала вырисовывал сердце, а затем цифру «девять».