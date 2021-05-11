Массовая вакцинация российским «Спутником V» стартует в Словакии

Братислава, 11 мая. Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

Российская вакцина прибыла в Словакию еще 1 марта. Однако препарат изучали в венгерской лаборатории, которая сертифицирована Евросоюзом. Препарат продемонстрировал отличные результаты во время испытаний. Поэтому в ближайшие дни в стране стартует вакцинация «Спутником V», сообщил Матович в Facebook.

«С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом (процесса. —Прим. ред.) вакцинации (жителей республики.— Прим. ред.)», — говорится в его сообщении.

Накануне сообщалось, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» помогла Сан-Марино стать первым государством в Европе, победившим инфекцию.