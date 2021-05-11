Разработчики намекнули на дату выхода Battlefield 6

Стокгольм, 11 мая. Twitter-аккаунт Battlefield, вероятно, подтвердил, что анонс очередной части серии состоится в июне текущего года.

Разработчики еще 22 апреля посоветовали фанатам готовиться к скорой презентации. Многие почитатели полагали, что игру покажут в мае, однако, судя по последнему сообщению, анонс пройдет в июне.

Новый твит содержит несколько слов, созвучных с Soon (Скоро): June (Июнь) и Boom (Бум). Интересно, что на сообщение сразу же отреагировал аккаунт Xbox. Он предложил свой вариант — Room (Комната). DICE в свою очередь продолжила словом Spoon (Ложка). Связь пока не ясна, но недавно ходил слух, что Battlefield 6 может появиться в Game Pass прямо на старте.

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Официальный анонс EA планировала на весну, но инсайдер Джефф Грабб заявил, что его перенесли с начала мая на конец или начало июня. До этого в Сети оказались два предполагаемых скриншота из трейлера Battlefield 6.

Недавно стало известно, что дефицит консоли Sony PS5 не исчезнет до 2022 года. Представители компании сообщили, что нехватка приставок связана с дефицитом некоторых полупроводниковых компонентов.