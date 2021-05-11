Адвокат рассказала, в каких случаях водитель не должен подчиняться требованиям ДПС

Москва, 11 мая. Эксперт проекта «Слева наПраво», адвокат Надежда Ермолаева рассказала, в каких случаях водители не должны подчиняться требованиям сотрудников ДПС.

Юрист отметила, что определить законные и незаконные требования сотрудников ДПС можно ориентируясь на нормативные акты, которыми руководствуются работники органов внутренних дел в своей деятельности. Кроме Конституции, Закона о полиции и КоАП, сотрудники ДПС руководствуются Законами об организации дорожного движения и о безопасности дорожного движения в России, Правилами дорожного движения и утвержденным Приказом МВД Административным регламентом.

«Закон о безопасности дорожного движения определяет основные принципы безопасной организации этой сферы общественной жизни. Главные из них — приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также приоритет ответственности государства за безопасность дорожного движения над ответственностью граждан», — цитирует адвоката агентство «Прайм».

Этими принципами, например, объясняется, почему водитель не обязан выходить из машины при остановке транспортного средства. Кроме того, водитель может отказаться «дыхнуть в трубочку» прямо на дороге и проследовать с инспектором в специальное учреждение для медицинского освидетельствования.

Также эксперт призвала отличать понятия осмотра и досмотра. В первом случае речь идет о следственных действиях. Осмотр сопровождается составлением протокола или проводится с приглашением понятых.

Досмотром называется мера административного принуждения. Он проводится с участием двух понятых или под видеозапись, заключила Ермолаева.

Ранее сообщалось, что подложные номера позволяют автомобилистам избегать штрафов ГИБДД. При этом наказание за эти действия предусматривает лишение водительских прав.