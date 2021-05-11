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Адвокат рассказала, в каких случаях водитель не должен подчиняться требованиям ДПС

Общество
Адвокат рассказала, в каких случаях водитель не должен подчиняться требованиям ДПС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 мая. Эксперт проекта «Слева наПраво», адвокат Надежда Ермолаева рассказала, в каких случаях водители не должны подчиняться требованиям сотрудников ДПС.

Юрист отметила, что определить законные и незаконные требования сотрудников ДПС можно ориентируясь на нормативные акты, которыми руководствуются работники органов внутренних дел в своей деятельности. Кроме Конституции, Закона о полиции и КоАП, сотрудники ДПС руководствуются Законами об организации дорожного движения и о безопасности дорожного движения в России, Правилами дорожного движения и утвержденным Приказом МВД Административным регламентом.

«Закон о безопасности дорожного движения определяет основные принципы безопасной организации этой сферы общественной жизни. Главные из них — приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также приоритет ответственности государства за безопасность дорожного движения над ответственностью граждан», — цитирует адвоката агентство «Прайм».

Этими принципами, например, объясняется, почему водитель не обязан выходить из машины при остановке транспортного средства. Кроме того, водитель может отказаться «дыхнуть в трубочку» прямо на дороге и проследовать с инспектором в специальное учреждение для медицинского освидетельствования.

Также эксперт призвала отличать понятия осмотра и досмотра. В первом случае речь идет о следственных действиях. Осмотр сопровождается составлением протокола или проводится с приглашением понятых.

Досмотром называется мера административного принуждения. Он проводится с участием двух понятых или под видеозапись, заключила Ермолаева.

Ранее сообщалось, что подложные номера позволяют автомобилистам избегать штрафов ГИБДД. При этом наказание за эти действия предусматривает лишение водительских прав.

полиция дпс водители
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