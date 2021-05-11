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Норвегия может исключить два препарата из программы вакцинации от COVID-19

Общество
Норвегия может исключить два препарата из программы вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Осло, 11 мая. Правительственная группа экспертов порекомендовала властям Норвегии отказаться от использования препаратов AstraZeneca и Janssen при вакцинации от коронавируса.

О рекомендациях группы экспертов по вирусным векторным вакцинам сообщил телеканал NRK. Причина возможного исключения этих препаратов из программы вакцинации в Норвегии связана с появлением побочных эффектов.

Вакцину Janssen, одобренную в ЕС 11 марта, Норвегия еще не начала применять. Вакцинация с использованием AstraZeneca была приостановлена после сообщений о нарушениях свертываемости крови у людей, которым сделали прививку от COVID-19.

Французские медики недавно отказались применять вакцину AstraZeneca против новых штаммов COVID-19. Для этого во Франции будут использовать препараты других производителей.

норвегия вакцина коронавирус astrazeneca
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