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Дженнифер Лопес после разрыва помолвки улетела отдыхать с Беном Аффлеком

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после разрыва помолвки улетела отдыхать с Беном Аффлеком
instagram.com  /  @jlo

Москва, 11 мая. Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе спустя 17 лет после расставания. Бывшие влюбленные выглядели именно парой, а не «старыми друзьями».

Американская поп-дива Дженнифер Лопес официально объявила о разрыве со звездой бейсбола Алексом Родригесом в апреле. Тяжелое расставание звезде помогает пережить ее бывший возлюбленный Бен Аффлек. В последнее время пресса все чаще «ловит» его в доме кинозвезды.

В минувшие выходные пару заметили на совместном отдыхе. Они слетали отдохнуть на горнолыжный курорт в Монтану. В аэропорту запечатлели, как они держаться за руки. После прилета в Лос-Анджелес они вместе сели в машину и уехали к актрисе. Американские таблоиды считают, что речь не может идти о дружбе. Скорее, это похоже на долгожданное воссоединение спустя 17 лет.

Джей Ло и Бена Аффлека связывали бурные отношения. Они начали встречаться в начале 2000-х, а в 2002 году даже собирались обручиться. Однако все закончилось неожиданно. Устав от пристального внимания прессы, звезды решили перенести свадьбу на другую дату, но так и не сыграли ее, а в начале 2004 года и вовсе разошлись.

Известная голливудская актриса ранее поделилась редкой семейной фотографией. С помощью снимка Лопес прорекламировала свой косметический бренд.

дженнифер лопес шоу-бизнес инстаграм бен аффлек
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