Иеродиакон Рябцев рассказал, как правильно поминать усопших в Радоницу

, 11 мая. Радоница отмечается на 9 день после Пасхи и называется так неслучайно. Смысл праздника в том, чтобы поделиться радостью от воскрешения Иисуса Христа с умершими родственниками.

Начнем с того, что ни на Пасху (2 мая), ни в следующую за Пасхой Светлую неделю (3-8 мая), умерших в Церкви не поминают. Церковный устав дает возможность всем верующим наполниться пасхальной радостью и только потом выделяет специальный день для того, чтобы мы смогли помянуть своих усопших, — Радоницу, которая приходит на девятый день после Пасхи.

«Есть время радоваться и время печалиться <...> Если у нас Пасха, мы радостно восклицаем на весь храм: «Христос Воскресе!» <...> На Радоницу можно совершать панихиду. В этот день принято ходить на кладбище, поминать своих усопших родных», — рассказал иеродиакон Герман Рябцев.

На Радоницу традиционно посещают храмы и ставят свечи в светлую память об ушедших близких, а затем посещают кладбища, где проводят уборку и благоустройство могил. Это поминовение установлено для того, чтобы верующие после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими радость Воскресения Христова.

«В народе есть традиция оставлять на могилах еду, пасхальные яйца, но это традиция не церковная. Главное, что необходимо делать в этот день, – совершать богослужения, присутствовать на панихиде, включающей пасхальные песнопения», — рассказал священнослужитель.

Ранее сообщалось о правильном «кормлении» покойников на Радоницу. Поминальными блюдами в русской традиции считаются каша-кутья, блины и кисель.