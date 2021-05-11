Автоэксперт рассказал, как раскрыть обман при покупке поддержанной машины

Москва, 11 мая. Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, как выявить так называемое скручивание пробега во время покупки поддержанной машины.

Такой вид обмана подразумевает, что продавец занижает показатель пробега, и по итогу указанные технические характеристики не соответствуют действительности, рассказал специалист в беседе с изданием «ПолитРоссия». Чтобы не попасться на уловку недобросовестных продавцов, нужно обладать пониманием, сколько машина может проехать за определенный промежуток времени.

«Если мы говорим о городе, то за один год автомобиль проезжает порядка 15 тысяч километров, в крайнем случае – 20 тысяч. Конечно, если машина работала в такси, эта цифра будет больше, но этот момент надо изучать отдельно», — пояснил эксперт.