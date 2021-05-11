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Авторы Sina предрекли американцам жесткую встречу при переходе границ России

Политика
Авторы Sina предрекли американцам жесткую встречу при переходе границ России
defense.gov

Пекин, 11 мая. Россия дала на пограничные военные провокации США и их союзников по НАТО жесткий ответ, считают эксперты из китайского издания Sina.

Провокации западных военных у российских границ за последние месяцы приобрели массовый характер, считают авторы материала. Но, по их мнению, Москва дала им жесткий и убедительный ответ.

«В ситуации, когда внешняя среда не очень дружелюбна, Россия для обеспечения своей безопасности не только укрепляет свой оборонительный потенциал, но и принимает ряд жестких мер», — цитирует авторов Sina портал «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что российская армия провела на границе с Украиной крупные учения, что вызвало на Западе серьезное беспокойство. По их словам, если какая-либо страна решится вторгнуться на российскую территорию, контратака России точно «не будет мягкой».

Ранее американских военных десантировали на эстонский аэродром Нурмсе в рамках учений Swift Response. Учения пройдут до 14 мая с участием военнослужащих 82-й дивизии армии США.

россия сша нато
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