Авторы Sina предрекли американцам жесткую встречу при переходе границ России

Пекин, 11 мая. Россия дала на пограничные военные провокации США и их союзников по НАТО жесткий ответ, считают эксперты из китайского издания Sina.

Провокации западных военных у российских границ за последние месяцы приобрели массовый характер, считают авторы материала. Но, по их мнению, Москва дала им жесткий и убедительный ответ.

«В ситуации, когда внешняя среда не очень дружелюбна, Россия для обеспечения своей безопасности не только укрепляет свой оборонительный потенциал, но и принимает ряд жестких мер», — цитирует авторов Sina портал «ПолитРоссия».

Аналитики отмечают, что российская армия провела на границе с Украиной крупные учения, что вызвало на Западе серьезное беспокойство. По их словам, если какая-либо страна решится вторгнуться на российскую территорию, контратака России точно «не будет мягкой».

Ранее американских военных десантировали на эстонский аэродром Нурмсе в рамках учений Swift Response. Учения пройдут до 14 мая с участием военнослужащих 82-й дивизии армии США.