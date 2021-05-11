Президент Армении подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов

Ереван, 11 мая. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении на 20 июня досрочных парламентских выборов, сообщили в его пресс-службе.

В тексте документа говорится, что указ вступает в силу на день следующим за днем официальной публикации документа.

Парламент Армении не выбрал премьера во второй раз на специальном заседании в понедельник. Конституцией республики в этом случае предусмотрен роспуск законодательного органа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку в конце апреля. Он планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии «Гражданский договор» на грядущих выборах. Правительство Армении в полном составе также ушло в отставку. При этом премьер отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.