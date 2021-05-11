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Карпович уверенно продефилировала с Прилучным под руку

Общество
Карпович уверенно продефилировала с Прилучным под руку
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 11 мая. Актер Павел Прилучный появился на мероприятии с Мирославой Карпович. Впервые звезда сериала «Папины дочки» публично прошлась рядом с возлюбленным, взяв его под руку.

На опубликованном журналистами видео Карпович в черном платье, демонстрирующем стройные ноги, идет рядом с Прилучным в смокинге в окружении охраны. Звезды посетили мероприятие, связанное с празднованием Дня Победы. Видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

Журналисты отметили, что звезда «Папиных дочек» чувствует себя гораздо увереннее после того, как их отношения перестали быть неподтвержденной информацией, и пара стала появляться вместе в публичных местах.

В 2020 году стало известно о разводе Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Их расставание сопровождалось скандалом, бывшая возлюбленная обвинила звезду «Мажора» в проблемах с алкоголем и том, что он поднимал на нее руку. В Сети появились слухи, что причиной разлада в отношениях супругов стала актриса Мирослава Карпович, которой увлекся актер. Официально пара не подтверждала отношения, но их регулярно заставали вместе парацци.

Прилучный ранее впервые публично высказался о разводе с Муцениеце, от которой у него есть сын и дочь. Он также прокомментировал информацию по поводу отношений с Карпович.

мероприятия карпович прилучный
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