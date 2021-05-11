Восемь человек эвакуировали с горящего сухогруза под Самарой

Самара, 11 мая. Три человека пострадали в пожаре на сухогрузе «Икша» в Самарской области. Всего с судна были эвакуированы восемь человек.

Инцидент произошел на реке Сок. Согласно данным регионального главка МЧС, возгорание произошло в жилых помещениях. Пострадавшие, по предварительной информации, отравились продуктами горения. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

«Погибших нет, пострадали трое мужчин 1997, 2000 и 2002 г. р.,», – рассказали спасатели.

Огонь удалось локализовать на площади 50 «квадратов» спустя два часа после сообщения о воспламенении. К месту происшествия также был направлен пожарный корабль.

Ранее стало известно, что ЦФО в два раза увеличил количество военных для тушения лесных пожаров в Тюменской области. К населенному пункту Орловка направлен отряд инженерно-саперного полка в составе 20 военнослужащих. На данный момент для борьбы с возгораниями задействовали уже 40 военных.