Названы три «убивающие» двигатель в летний период ошибки

Москва, 11 мая. Эксперты назвали три «убивающие» двигатель ошибки, которые водители, сами того не подозревая, совершают в летнее время.

Первая ошибка заключается в пренебрежении техобслуживанием в преддверии лета. Специалисты советуют проверить уровень охлаждающей жидкости, заменить моторное масло и, возможно, помыть радиаторы.

Кроме того, специалисты советуют не отказываться от прогрева мотора после долгой стоянки. Летом моторное масло густеет не так сильно, но о расчетной рабочей температуре двигателя забывать не стоит, сообщает «Автовзгляд».

В заключение специалисты отмечают, что летом необходимо следить за температурой ДВС. При первых предпосылках перегрева нужно заглушить двигатель и открыть капот. Минут через 10-15 в расширительный бачок можно будет долить антифриз и вновь завести двигатель.

Ранее специалисты назвали пять основных требований, которые в первую очередь проверяют на техническом осмотре. По словам экспертов, даже незначительные несоответствия могут вызвать проблемы.