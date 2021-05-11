NI рассказал об опасности ВМФ России для флота США в Черном море

Вашингтон, 11 мая. ВМФ России представляет в Черном море значительную угрозу для ВМС США. Об этом пишет американское издание The National Interest.

ВМС США действуют в акватории Черного моря регулярно, осуществляя патрулирование при помощи эсминцев, различных надводных кораблей и, вероятно, субмарин. Американские аналитики выяснили, насколько настолько серьезной угрозой для Пентагона является российский флот. Пересказ статьи публикует «ПолитРоссия».

Эксперты заявляют, что сейчас в распоряжении российского флота есть один авианосец и 15 эсминцев. Однако ВМС США обладают гораздо большим числом надводных кораблей этого типа.

У российского флота есть и другие корабли — 85 корветов и 55 патрульных катеров, способных выполнять задачи по нанесению ударов по противнику и поиску подводных лодок. Специалисты считают, что они могут угрожать наземным объектам, контролировать коммерческое судоходство, проводить миссии по поиску мин или организовывать атаки на западные подлодки.

NI подчеркивает, что важно учитывать техническую продвинутость российских подлодок. Современные российские субмарины значительно затруднят маневры надводных военных кораблей ВМС США в Черном море.

Накануне аналитики MW назвали ВМФ России одним из сильнейших в мире. Упорство и применение передовых технологий дали России возможность стать одной из самых сильных морских держав мира.