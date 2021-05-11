Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 02:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:00
Общество
Франц Клинцевич: Западная дискредитация Великой Победы потерпела поражение
01:58
Политика
Авторы Sina предрекли американцам жесткую встречу при переходе границ России
01:47
Происшествия
Уличная камера сняла жуткие кадры наезда на пешехода в Петербурге
01:41
Происшествия
Массовая драка произошла на площади Мужества в Петербурге
01:38
Политика
Президент Армении подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов
01:20
Общество
Карпович уверенно продефилировала с Прилучным под руку
01:02
Происшествия
Восемь человек эвакуировали с горящего сухогруза под Самарой
01:00
Общество
Названы три «убивающие» двигатель в летний период ошибки
01:00
Общество
Странный гений: восемь историй из жизни великого Сальвадора Дали
00:40
Армия
NI рассказал об опасности ВМФ России для флота США в Черном море
00:35
Политика
Лавров заявил о готовности России содействовать ЮНЕСКО при работе в Нагорном Карабахе
00:34
Происшествия
Полиция обнаружила бездыханное тело зампрокурора района в Петербурге
00:21
Происшествия
Появилось видео с устроившими массовое ДТП московскими подростками на «Жигулями»
00:20
Общество
Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве
00:00
Общество
Морская вода в Крыму прогреется к июню: топ-3 самых красивых пляжей полуострова
23:58
Армия
Корабль США произвел 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
23:56
Политика
Лавров встретился с Алиевым в рамках рабочего визита в Баку
23:31
Происшествия
Несовершеннолетняя девочка стала жертвой жуткой аварии с фурой под Пензой
23:28
Происшествия
Видео с места гибели пассажира под поездом в метро Москвы появилось в Сети
23:17
Шоу-бизнес
Том Круз отправил обратно все награды "Золотого глобуса" после обвинений премии в расизме
Все новости

NI рассказал об опасности ВМФ России для флота США в Черном море

Армия
NI рассказал об опасности ВМФ России для флота США в Черном море
Пресс-служба ВМФ России

Вашингтон, 11 мая. ВМФ России представляет в Черном море значительную угрозу для ВМС США. Об этом пишет американское издание The National Interest.

ВМС США действуют в акватории Черного моря регулярно, осуществляя патрулирование при помощи эсминцев, различных надводных кораблей и, вероятно, субмарин. Американские аналитики выяснили, насколько настолько серьезной угрозой для Пентагона является российский флот. Пересказ статьи публикует «ПолитРоссия».

Эксперты заявляют, что сейчас в распоряжении российского флота есть один авианосец и 15 эсминцев. Однако ВМС США обладают гораздо большим числом надводных кораблей этого типа.

У российского флота есть и другие корабли — 85 корветов и 55 патрульных катеров, способных выполнять задачи по нанесению ударов по противнику и поиску подводных лодок. Специалисты считают, что они могут угрожать наземным объектам, контролировать коммерческое судоходство, проводить миссии по поиску мин или организовывать атаки на западные подлодки.

NI подчеркивает, что важно учитывать техническую продвинутость российских подлодок. Современные российские субмарины значительно затруднят маневры надводных военных кораблей ВМС США в Черном море.

Накануне аналитики MW назвали ВМФ России одним из сильнейших в мире. Упорство и применение передовых технологий дали России возможность стать одной из самых сильных морских держав мира.

черное море вмф вмс сша
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 220659 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 155162 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 102434 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 40694 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 34198 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Армия / NI рассказал об опасности ВМФ России для флота США в Черном море
Рейтинг@Mail.ru