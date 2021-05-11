Лавров заявил о готовности России содействовать ЮНЕСКО при работе в Нагорном Карабахе

Москва, 11 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к созданию условий для ЮНЕСКО при работе по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха.

Министр уточнил, что ЮНЕСКО заинтересована участвовать в этих усилиях. В то же время он указал на необходимость учитывать соответствующие договоренности и «позицию заинтересованных сторон».

«ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, тоже заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе разрешен, а возвращаться к этому вопросу бесполезно. Глава государства отметил, что уже неоднократно говорил о разрешении ситуации в регионе. По его словам, Азербайджан справился с ситуацией в одиночку и на поле боя, и за столом переговоров.