Общественные бомбоубежища начали открывать в Тель-Авиве

Тель-Авив, 11 мая. В Тель-Авиве на фоне обстрелов из сектора Газа начали открывать общественные бомбоубежища, сообщила пресс-служба муниципалитета города.

Открывать общественные убежища муниципалитет Тель-Авива начал в соответствии с инструкциями Управления тылом, уточнила пресс-служба.

В армии Израиля сообщили, что информация об ударе по Тель-Авиву к данному моменту не поступала.

Ранее представители бригад «Аль-Кудс», которые считаются военизированным крылом движения «Исламский джихад», заявили о нанесении удара по Тель-Авиву. Однако жители города утверждают, что сирены воздушной тревоги не срабатывали.