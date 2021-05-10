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Корабль США произвел 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров

Армия
Корабль США произвел 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
youtube.com

Вашингтон, 10 мая. Американские корабли Береговой охраны в понедельник сделали десятки предупредительных выстрелов из-за маневров иранских кораблей в Ормузском проливе.

Представитель Пентагона Джон Кирби поделился этой информацией с журналистами.

«После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь», — сообщил представитель.

Он добавил, что корабли Ирана исполнили «непрофессиональные маневры» рядом с шестью кораблями США.

Ранее сообщалось, что Украина почувствует сильный удар новой холодной войны между Россией и США. Недавно американский Сенат выбрал Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Украинцы сообщили, что это означает завершение формирования властной конфигурации США для начала новой холодной войны против России.

Джон Кирби сша иран вмс
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