Корабль США произвел 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров

Вашингтон, 10 мая. Американские корабли Береговой охраны в понедельник сделали десятки предупредительных выстрелов из-за маневров иранских кораблей в Ормузском проливе.

Представитель Пентагона Джон Кирби поделился этой информацией с журналистами.

«После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур... корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета.... после второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь», — сообщил представитель.

Он добавил, что корабли Ирана исполнили «непрофессиональные маневры» рядом с шестью кораблями США.

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