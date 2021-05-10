Лавров встретился с Алиевым в рамках рабочего визита в Баку

Москва, 10 мая. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана для переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

На встречах с правительством страны предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду, 5 мая, Лавров посетил Ереван с рабочим визитом. Вместе с армянским коллегой Арой Айвазяном и исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном он обсудил карабахский вопрос.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе разрешен, возвращаться к этому вопросу бесполезно. По его словам, Азербайджан справился с ситуацией в одиночку как на поле боя, так и за столом переговоров.

Напомним, 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.