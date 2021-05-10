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Несовершеннолетняя девочка стала жертвой жуткой аварии с фурой под Пензой

Происшествия
Несовершеннолетняя девочка стала жертвой жуткой аварии с фурой под Пензой
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Пенза, 10 мая. Фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. Погиб один человек, еще шесть пострадали, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области в понедельник, 10 мая.

Авария произошла на 651-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Грузовой автомобиль врезался в автобус ПАЗ, который остановился, чтобы высадить пассажиров.

На место происшествия прибыли правоохранители. Было установлено, что в результате ДТП пострадали семь человек. Вскоре один из них скончался от полученных травм – девушка 2005 года рождения. Информации о состоянии других пострадавших не предоставляется.

В спецоперации по ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС России по Пензенской области привлечены 10 человек, три единицы техники. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, как подростки на угнанных «Жигулях» устроили массовое ДТП на севере Москвы. Никто из местных жителей не пострадал. Виновников ДТП доставили в отдел полиции.

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