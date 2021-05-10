Несовершеннолетняя девочка стала жертвой жуткой аварии с фурой под Пензой

Пенза, 10 мая. Фура въехала в автобус, из которого на остановке выходили люди. Погиб один человек, еще шесть пострадали, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области в понедельник, 10 мая.

Авария произошла на 651-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Грузовой автомобиль врезался в автобус ПАЗ, который остановился, чтобы высадить пассажиров.

На место происшествия прибыли правоохранители. Было установлено, что в результате ДТП пострадали семь человек. Вскоре один из них скончался от полученных травм – девушка 2005 года рождения. Информации о состоянии других пострадавших не предоставляется.

В спецоперации по ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС России по Пензенской области привлечены 10 человек, три единицы техники. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего.

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