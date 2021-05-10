Том Круз отправил обратно все награды "Золотого глобуса" после обвинений премии в расизме

Вашингтон, 10 мая. Американский актер Том Круз отказался от всех своих наград "Золотого глобуса", после скандала вокруг кинопремии, которую обвиняют в расизме и харассменте.

Том Круз отправил обратно в штаб-квартиру организаторов премии свои призы, полученные за лучшую мужскую роль, которые он выиграл за фильмы «Джерри Магуайер» и «Рожденный 4 июля». Также актер вернул награду за лучшую роль второго плана в фильме 1999 года «Магнолия».

Протест против организаторов премии "Золотой глобус" высказали также голливудские звезды Скарлетт Йоханссон, которая не посещала церемонии награждения премией, и Марк Руффало. Стриминговые платформы Netflix и Amazon также отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Журналисты запечатлели Тома Круза, который сорвал свой гнев на шумящие ветки деревьев, мешающие ему расслабиться между перерывов съемок новой части фильма «Миссия невыполнима». Актер также был недоволен посещением съемочной площадки в Северном Йоркшире местными жителями, которым был любопытен процесс создания нового фильма.