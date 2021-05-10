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Гинцбург оценил защищенность Путина от коронавируса после вакцинации

Политика
Гинцбург оценил защищенность Путина от коронавируса после вакцинации
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин очень хорошо защищен от коронавирусной инфекции, заявил глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По словам специалиста, Путин защищен от дозы вируса, превышающей обычно присутствующую у зараженных людей в десять раз.

«Коэффициент 15 — это действительно хорошо. Это примерно 10–12-кратная надежность: он защищен от дозы вируса, которая в десять раз превышает ту, которая обычно бывает у зараженных людей», — цитирует главу Центра имени Гамалеи «Интерфакс».

Гинцбург подчеркнул, что президент сдал обычный тест на антитела на спайк-белок (S) возбудителя COVID-19.

Ранее Путин поделился результатами теста на антитела к коронавирусу. По словам главы государства, коэффициент позитивности после прививки от COVID-19 у него составляет 15.

путин коронавирус гинцбург
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