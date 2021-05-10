Политолог предположил итоги встречи Путина с Байденом

Москва, 10 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США возможно состоятся в июне.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом не будет способствовать снижению напряжения между странами, потому что для этого нет никаких предпосылок. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

С момента правления президента США Барака Обамы, когда попытка «перезагрузить» отношения между странами закончилась неудачей, не было никаких условий для конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, считает Рогулев. По его мнению, встреча между лидерами может состояться в рамках визита Байдена в Европу. Экс-президент Дональд Трамп использовал этот вариант, когда была встреча в Хельсинки, напомнил политолог.

Рассуждая о будущем российско-американских отношений, Рогулев подчеркнул, что есть несколько вопросов, которые могут сблизить страны, несмотря на их разные подходы в международной политике.

«Один объединяющий фактор вызвал восторг у Байдена. Это борьба с потеплением и климатическими изменениями. Он неожиданно нашел поддержку у российского президента. В отличие от других лидеров, выступление Путина было содержательным», – отметил собеседник.

В числе второй причины Рогулев назвал стратегическую стабильность. Президенты обеих стран должны обсудить статус ядерного потенциала, потому что договор продлен только на определенный срок. В этом вопросе есть что обсудить, убежден политический эксперт.

Ранее Байден предложил главе РФ Владимиру Путину провести встречу в одной из стран Европы, это будет первая встреча двух лидеров с момента инаугурации Джо Байдена.