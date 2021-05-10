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Жители Эстонии недовольны выходками США в Прибалтике

  /   Обновлено: 10 мая 2021 22:34
Политика
Жители Эстонии недовольны выходками США в Прибалтике
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Таллин, 10 мая. Эстония стала для США местом дислокации военной техники и точкой опоры для решения политических задач в Европе. Очередная вольность американцев возмутила жителей эстонской столицы

Интересы США в Европе постоянно расширяются, поэтому было решено увеличить посольство Соединенных Штатов в Таллине. Прежнее здание диппредставительства оказалось недостаточно большим, американцы нашли более просторное место для размещения своих дипломатов.

Новый американский оплот на эстонской земле разместится на бывшем детском футбольном поле в центральном районе Таллина. При этом власти страны не озаботились получить согласие местных жителей, которые оказались не в восторге от будущего соседства. Режимный объект значительно усложнит жизнь, считают горожане.

Американское посольство в Эстонии находится в привилегированном положении. Представительству США даже позволили создать собственное спецподразделение, которое осуществляет слежку за людьми, имеющими неосторожность появиться в окрестностях дипмиссии. «Подозрительных» личностей вносят в список потенциальных террористов.

Посольство США в Эстонии — это «символ веры» в безоговорочное превосходство Америки. Попасть на территорию могут лишь представители политической элиты страны, они становятся избранными, «познавшими истину и прикоснувшимся к благодати», пишет колумнист Николай Николаев. Лишь небольшая горстка политического бомонда имеет выгоду от этой «торговли страной», простым людям остается только смириться с весьма очевидными планами Америки на Эстонию.

Масштабные маневры американской армии на учениях в Эстонии призваны продемонстрировать единство НАТО. Таким образом Альянс стремится сдержать Россию, на границе с которой проходила высадка десанта, считает военный эксперт, подполковник в отставке Алексей Леонков.

эстония таллин посольство сша
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