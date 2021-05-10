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Агутин на концерте в честь Дня Победы рассказал о пережившем войну отце

Шоу-бизнес
Агутин на концерте в честь Дня Победы рассказал о пережившем войну отце
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 10 мая. Известный российский исполнитель Леонид Агутин на концерте ко Дню Победы рассказал о воспоминаниях своего отца про войну и назвал причины, ради которых стоит праздновать 9 Мая.

Агутин поздравил жителей Екатеринбурга праздничным выступлением на концерте, приуроченном к 9 Мая. Он исполнил свои главные хиты «Хоп, хэй, ла-ла лэй» и «Летний дождь», перед которыми обратился к зрителям с торжественной речью. Певец заметил, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло не так много времени – его отец, которому сейчас 96 лет, помнит ее начало и конец.

«Так что мой папа, который, слава Богу, жив до сих пор, ему 86 лет, видел войну. То есть я практически второе поколение. Слава Богу, что все произошло так, как произошло, потому что могло быть совсем по-другому», — высказал свое мнение звезда.

Он объяснил, ради чего сегодня стоит помнить великий подвиг дедов и прадедов, на фоне того, что в последнее время все чаще дискутируют на тему необходимости отмечать 9 Мая с таким размахом.

«Есть одна простая вещь, друзья моя, во имя сострадания, сопереживания, причастности нашей крови. Просто во имя тех людей, которые прошли через неимоверные испытания. Эти люди – наши предки, наши родители. Просто во имя этого давайте праздновать этот великий день», – подытожил исполнитель.

На том же концерте вместе с ним выступала звезда шансона Елена Ваенга. Певица сообщила, что отказалась от денег за концерт в честь такого великого дня. При этом все ее музыканты получили свою зарплату в полном объеме.

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