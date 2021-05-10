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Триполитанские группировки мобилизуются против нового правительства

Весь мир
Триполитанские группировки мобилизуются против нового правительства
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 10 мая. Ситуация с безопасностью в ливийской столице продолжает ухудшаться на фоне деятельности многочисленных вооруженных формирований.

На данный момент в западном регионе действует около 70 группировок. Ранее они подчинялись лидерам в Правительстве национального согласия (ПНС), таким как глава МВД Фатхи Башага и премьер-министр Файез Саррадж. Теперь боевики борются между собой за зоны влияния.

В пятницу, 7 мая, одна из вооруженных группировок совершила атаку на отель Corinthia в Триполи, где расположена штаб-квартира Президентского совета. Боевики таким способом выразили протест против назначения Хусейна аль-Айба на пост главы Службы общей разведки (СОР) вместо Эмада Трабельси и заявлений министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш о необходимости вывода наемников из Ливии.

Кризис в стране, в первую очередь, представляет собой кризис вооруженных формирований, отмечают эксперты. Новое правительство также бессильно перед лицом группировок. Его единственное отличие от ПНС — это то, что оно не предоставляет боевикам неограниченный доступ к ресурсам.

Депутат Палаты представителей Али Тикбали предостерег, что боевики восстанут против правительства.

«Группировки готовятся завтра свергнуть правительство. Спасибо тем, кто сфабриковал нам решение. Разрешить это можно только путем роспуска боевиков и вывода иностранных сил», — сказал политик.

Активисты в социальных сетях сообщили о подозрительной мобилизации группировок в Триполи и Аз-Завии и их подготовке к свержению власти.

ливия триполи
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